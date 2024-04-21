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Испанские ученые создали новый способ борьбы с супербактериями

Испанские ученые создали новый способ борьбы с супербактериями

Испанские ученые создали новый тип нанокристаллов, способных уничтожать бактерии. Это открытие может стать новым шагом в борьбе с супербактериями, которые становятся все более устойчивыми к традиционным методам лечения, сообщает Planet Today.

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