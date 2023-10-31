Си Цзиньпин отметил незаменимую роль женщин в развитии общества

Необходимо приложить усилия для побуждения женщин вносить больший вклад в модернизацию Китая. С таким призывом в ходе встречи с руководством Всекитайской федерации женщин обратился председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает центральное телевидение Китая.
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