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Российские войска взяли Писаревку и закрепились у Ястребщины

Российские войска взяли Писаревку и закрепились у Ястребщины

Российские войска взяли Писаревку и закрепились у Ястребщины Юлия ЧелкановаМинистерство обороны России официально подтвердило освобождение двух населённых пунктов в зоне проведения специальной военной операции.

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