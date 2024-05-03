Страстная пятница, молитвы в этот день имеют особенное значение Анна ФедороваСегодня, 3 мая, христиане переживают пятый день Страстной недели, который ознаменован глубоким трауром и строгим постом из-за распятия Иисуса Христа.
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