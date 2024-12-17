Врачей освободили от уголовной ответственности по ст. 238 УК России

В Госдуме приняли в третьем чтении закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», который исключает действие статьи уголовного кодекса о некачественном выполнении услуг на медицинских работников.
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