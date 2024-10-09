NYP: владельцы iPhone не готовы заводить романы с пользователями Android

Владельцам смартфона с Android-системой сложнее строить романтические отношения. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование аналитической компании All About Cookies, проверенное среди поколения «зумеров».
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