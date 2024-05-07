Ученые УрФУ будут создавать новые лекарства совместно с коллегами из Перми

Открыть новые сетевые образовательные программы для студентов и обмениваться научными знаниями в области фармацевтики, био- и химических технологий договорились Уральский федеральный университет и Пермская государственная фармацевтическая академия Минздрава России.
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