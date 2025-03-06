Амнистия в честь Победы с особенностями. Кого попытаются освободить?

80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут ждать и заключённые. Представители некоторых категорий осуждённых смогут попасть на свободуГосдума рассмотрит новый и интригующий проект постановления об амнистии.
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