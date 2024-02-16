Патрушев заявил, что обстановка в мире беспрецедентно обострилась из-за Запада

Global Look Press/dpa/Michael Kappeler Обстановка в мире беспрецедентно обострилась, поскольку Запад готов на все ради удержания своего доминирования, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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