Байден предупредил, что Украина может потерять другие города

ВАШИНГТОН, 18 февраля, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его администрация добьется от конгресса дополнительного финансирования Украины, но до тех пор Киев может утратить контроль еще над несколькими городами.
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