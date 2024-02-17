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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Байден предупредил, что Украина может потерять другие города

Байден предупредил, что Украина может потерять другие города

ВАШИНГТОН, 18 февраля, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его администрация добьется от конгресса дополнительного финансирования Украины, но до тех пор Киев может утратить контроль еще над несколькими городами.

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