В Забайкалье разведчики Восточного военного округа обучаются поиску и ликвидации «противника» в горной местности

В Забайкалье разведчики Восточного военного округа обучаются поиску и ликвидации «противника» в горной местности

Для преодоления горного рельефа военнослужащие учатся использовать специальное снаряжение. .

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