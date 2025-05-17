Театр Путина: Трампу приходится наблюдать, а Киев – ждет

Параллельно с ожесточенными сражениями на фронте протяженностью тысячи километров, Россия и Украина ведут титаническую дипломатическую битву, пытаясь убедить Дональда Трампа в том, что реальным препятствием на пути к миру является только другая сторона.
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