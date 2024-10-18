Ученые установили, как часто мужчинам нужно выпивать с друзьями, чтобы оставаться здоровыми

Ученые выяснили, что регулярные встречи с друзьями - залог крепкого здоровья. Исследование, проведенное Оксфордским университетом, показало, что мужчинам необходимо проводить время с друзьями два раза в неделю, чтобы оставаться здоровыми.
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