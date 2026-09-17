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Царьград

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Уми Сен: Русская душа - это гордость. Мы должны показывать её миру

Уми Сен: Русская душа - это гордость. Мы должны показывать её миру

В Москве 16-18 сентября проходит IV Конгресс движения русофилов. Уми Сен из Сенегала рассказала Царьграду, почему русская душа для неё - это гордость, и почему мы должны показывать её миру.

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