"По указке Кремля": Так Алиева могли подставить только свои. Чем ответит Россия?

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Комментарии
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Татьяна Мироненко
А нашему хоть разорвись, везде он, Бастрыкин, Белоусов, а остальные воры....🥵
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10 час.
Misha Glusch
первым делом надо категорически запретить мутантам торговать на базарах, да и вообще работать в розничной торговле и в общепите
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9 час.
Silver Kont
Ну, пока добрый дядя вова будет в дёсны лобзаться со шнобель-пашой, всё так и будет продолжаться...
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2 час.
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