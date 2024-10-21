В Херсонской области полицейские провели «Душевные встречи» с учениками Новодмитровской школы

В рамках регионального проекта «Душевные встречи» полицейские встретились с учениками Новодмитровской школы для того, чтоб вместе обсудить произведения отечественной литературы о деятельности сотрудников органов внутренних дел.
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