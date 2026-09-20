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Тульские новости

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В Тульской области сбили 29 дронов, пострадал многоквартирный дом

В Тульской области сбили 29 дронов, пострадал многоквартирный дом

В результате атаки повреждены остекление многоквартирного дома и обнаружены опасные обломки в частном секторе Тулы.

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