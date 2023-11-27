Воспитанница алтайского футбола вместе с "Локомотивом" стала призером чемпионата РФ

В заключительном туре женской Суперлиги "железнодорожницы" в столичном дерби обыграли "Динамо" 2:0 и по итогам сезона заняли третье место Воспитанница алтайского футбола вместе с московским "Локомотивом" стала призером чемпионата России.
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