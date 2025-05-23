Владимир Рогов: Война дронов: цель ударов - Москва и Крым

Война дронов: цель ударов - Москва и КрымВ период с 20.00 22 мая ПВО России уничтожены и перехвачены 112 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа:- 24 БпЛА – над Московским регионом,- 22 БпЛА – над Республикой Крым,- 18 БпЛА – над Тульской,- 11 БпЛА – над Курской,- по восемь … .