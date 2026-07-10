Сделка EasyJet и Apollo Global Management: битва за европейского авиаперевозчика

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet Plc оказалась в центре внимания инвестиционного сообщества после получения нового, более выгодного предложения о поглощении от американской частной компании Apollo Global Management.
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