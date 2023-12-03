“Прогресс МС-25” с мандаринами, новогодними подарками и другими грузами причалил к МКС

Грузовой космический корабль “Прогресс МС-25”, который был запущен в пятницу с космодрома Байконур, пристыковался к модулю “Поиск” российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.
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