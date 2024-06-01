Иммерсивное искусство: Погружение в творчество или его дно?

В последние годы мы наблюдаем стремительный рост популярности иммерсивного искусства — направления, которое позволяет зрителю стать непосредственным участником художественного процесса, погрузиться в созданную автором реальность.
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