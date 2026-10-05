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Новости Брянска

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Брянец выплатил 50 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

Брянец выплатил 50 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

Долг вырос с 50 до 120 тысяч рублей из-за игнорирования уведомлений и начисленного исполнительского сбора.

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