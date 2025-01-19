«У нее сложный характер»: Максим Дунаевский высказался о разводе с Натальей Андрейченко, родившей ему сына

Народный артист России Максим Дунаевский, отметивший на днях 80-летие, был женат восемь раз. В беседе с Мослентой композитор откровенно рассказал о своей личной жизни и о разводе с Натальей Андрейченко, родившей ему сына.
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