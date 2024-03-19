Лизинговая компания «Европлан» объявила о предстоящем IPO

Лизинговая компания (ЛК) «Европлан» (полностью принадлежит холдингу «ЭсЭфАй») во вторник, 19 марта, объявила о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) своих обыкновенных акций с листингом на Московской бирже, следует из информации, размещенной ЛК.