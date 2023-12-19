Цены на живые елки во Владивостоке бьют рекорды по стране: ползарплаты за новогоднее дерево

Во Владивостоке в разных районах города развернулись елочные базары. Жителям и гостям города предлагают купить главный символ Нового года, как говорится, на любой вкус: высокую, пониже, пушистую или постройнее.
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