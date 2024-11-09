Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и легковушки в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Микроавтобус и легковушка столкнулись 9 ноября около 07:15 напротив дома №68 «А» на улице Путейской в Сарапуле.