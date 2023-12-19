Крым 24 |Z| Все новости Крыма

erid: 2SDnjd66WiC Реклама. ООО «Миранда-медиа» https://simferopol.miranda-media.ru «Миранда-медиа» в очередной раз завоевала первое место в конкурсе «Народный бренд» в Феодосии и Симферополе Сервисный центр Симферополя «Миранда-медиа» одержал победу в номинации «Лучший интернет-провайдер» собрав 33,17 % голосов из 100%.