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Эксперты высказались о возможной эксгумации тела избитого ученого Зезина

Эксперты высказались о возможной эксгумации тела избитого ученого Зезина

Официальной причиной смерти доктора наук, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ) УрО РАН Никиты Зезина назвали инфаркт, однако следователям предстоит установить причинно-следственную связь между кончиной в больнице и предшествующим ей избиением.

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