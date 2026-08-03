Эксперты высказались о возможной эксгумации тела избитого ученого Зезина

Официальной причиной смерти доктора наук, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ) УрО РАН Никиты Зезина назвали инфаркт, однако следователям предстоит установить причинно-следственную связь между кончиной в больнице и предшествующим ей избиением.
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