The New York Times узнала об идее США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину. По данным источников газеты, такое предложение прозвучало на переговорах спецпосланников американского президента Уиткоффа и Кушнера с представителями Европы и Киева, Вашингтон также рассматривает возобновление работы подводного трубопровода.