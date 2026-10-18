The New York Times узнала об идее США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину. По данным источников газеты, такое предложение прозвучало на переговорах спецпосланников американского президента Уиткоффа и Кушнера с представителями Европы и Киева, Вашингтон также рассматривает возобновление работы подводного трубопровода.
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