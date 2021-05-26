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Юрист назвал главную проблему автоматических штрафов ГИБДД

Юрист назвал главную проблему автоматических штрафов ГИБДД

Списание штрафов с карты может негативно сказаться на некоторых категориях россиян Одной из опасностей автоматического списания штрафов за нарушения ПДД, полученные с помощью камеры, является их просрочка, если человек работает в другом регионе.

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