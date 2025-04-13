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Мода и Шоу-бизнес

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«Хочу кричать, плачу от бессилия»: Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы в семье

«Хочу кричать, плачу от бессилия»: Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы в семье

Лера Кудрявцева вышла на связь в личном блоге и откровенно рассказала о проблемах в семье. В своем Telegram-канале телеведущая назвала себя «созависимой» и заявила, что устала «жалеть и спасать», намекнув на отношения с мужем.

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