Вайцеховская о чемпионате Европы: «Жалко Тутберидзе, отбывающую срок у борта с Эгадзе ради возможности провести несколько дней рядом с дочерью»

«Мужское одиночное катание в Каунасе – какой-то апофеоз беспомощности. Не знаю даже, кого более жалко: чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа, которого судьи отчаянно пытаются спасать второй оценкой, второго француза Кевина Аймо в жутких блесточках и 30-й позицией после короткой, или Этери Тутберидзе, отбывающую срок у борта с Никой Эгадзе ради возможности провести несколько дней рядом с дочерью.