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«Возвращение короля». Xiaomi 12s Ultra стал лучшим смартфоном в новом сравнительном тестировании

«Возвращение короля». Xiaomi 12s Ultra стал лучшим смартфоном в новом сравнительном тестировании

На YouTube-канале Golden Reviewer опубликовали видеоролик, в котором сравниваются современные флагманские смартфоны и планшеты по производительности и нагреву в популярной игре Genshin Impact.

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