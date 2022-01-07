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Эксперт Расмуссен оценил роль американских грантов «на развитие демократии» в Казахстане

Эксперт Расмуссен оценил роль американских грантов «на развитие демократии» в Казахстане

Вице-президент Евразийского центра Эрл Расмуссен заявил, что гранты со стороны США «на развитие демократии» для некоммерческих организаций из Казахстана имели возможность выступить в одной из главных ролей в проведении недавних беспорядков в стране.

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