Эксперт Расмуссен оценил роль американских грантов «на развитие демократии» в Казахстане

Вице-президент Евразийского центра Эрл Расмуссен заявил, что гранты со стороны США «на развитие демократии» для некоммерческих организаций из Казахстана имели возможность выступить в одной из главных ролей в проведении недавних беспорядков в стране.
Вице-президент Евразийского центра Эрл Расмуссен заявил, что гранты со стороны США «на развитие демократии» для некоммерческих организаций из Казахстана имели возможность выступить в одной из главных ролей в проведении недавних беспорядков в стране.
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