ПОРА ЗАЧИЩАТЬ ЭЛИТУ ОТ ПЯТОЙ КОЛОННЫ. ПЫЛАЮЩИЙ КАЗАХСТАН – УРОК ДЛЯ РОССИИ

ПОЛИЦИЯ И МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ ВМЕСТЕ ВСТАЛИ СТЕНОЙ НА ЗАЩИТУ СТОЛИЦЫ ОТ ПОГРОМЩИКОВ И МАРОДЁРОВ. ФОТО: NUR-SULTAN CITY HALL / XINHUA / GLOBAL LOOK PRESS КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ События в Казахстане не оставили равнодушным ни одного человека в нашей стране.
ПОЛИЦИЯ И МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ ВМЕСТЕ ВСТАЛИ СТЕНОЙ НА ЗАЩИТУ СТОЛИЦЫ ОТ ПОГРОМЩИКОВ И МАРОДЁРОВ. ФОТО: NUR-SULTAN CITY HALL / XINHUA / GLOBAL LOOK PRESS КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ События в Казахстане не оставили равнодушным ни одного человека в нашей стране.
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