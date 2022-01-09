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  • Вадим НИК
    ...глухарям)))...всевельможные прихуелиВ Государственной...
  • Виктор Полуэктов
    Причём непредсказуемо дрейфующий в разных направлениях и по сложным траекториям.«Авианосец США от...
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ПОРА ЗАЧИЩАТЬ ЭЛИТУ ОТ ПЯТОЙ КОЛОННЫ. ПЫЛАЮЩИЙ КАЗАХСТАН – УРОК ДЛЯ РОССИИ

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