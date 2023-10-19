С наступлением холодов постоянная сухость кожи становится самой насущной бьюти-проблемой и часто вызывает шелушение, из-за которого работа над мейкапом превращается в настоящее испытание.

﻿﻿Холодный период – пик появления шелушений на коже. Есть много способов регулярно бороться с сухостью, но что делать, если в день важной встречи появляется проблема, которую не так-то просто скрыть под макияжем? О секретных приемах экспресс-маскировки мы узнали от Динары Махтумкулиевой, врача-косметолога сети клиник ЦИДК, и Яны Левенцевой, визажиста.