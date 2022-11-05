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Соболенко о настрое на матч с Пегулой: «Стараешься не думать о необходимом раскладе, но все равно держишь его в голове»

Седьмая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, с каким настроем выходила на последний матч группового этапа итогового турнира WTA против Джессики Пегулы (6:3, 7:5).

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