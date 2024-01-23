Все больше молодых людей, уехавших учиться за границу, возвращаются в Молдову

Все больше молодых людей из Республики Молдова, уехавших учиться за границу, возвращаются домой. Сложность адаптации в других странах или желание быть рядом с семьей и друзьями мотивируют их продолжать обучение в вузах Республики Молдова.
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