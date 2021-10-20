«Шахтер» повторил провал киевского «Динамо», пропустив сразу 5 голов

После двух побед в Лиге чемпионов над мадридским «Реалом» в прошлом сезоне донецкий «Шахтер» с треском проиграл «Королевскому клубу» в группе D на своем поле с безапелляционным счетом 0:5 и занимает после трех туров последнее место в своем квартете.