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«Шахтер» повторил провал киевского «Динамо», пропустив сразу 5 голов

«Шахтер» повторил провал киевского «Динамо», пропустив сразу 5 голов

После двух побед в Лиге чемпионов над мадридским «Реалом» в прошлом сезоне донецкий «Шахтер» с треском проиграл «Королевскому клубу» в группе D на своем поле с безапелляционным счетом 0:5 и занимает после трех туров последнее место в своем квартете.

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