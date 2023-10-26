К полету готов: SpaceX заправила Starship и Super Heavy

Starship / © SpaceX Новый заправочный тест системы Starship провели 24 октября, во время него прототипы космического корабля и ускорителя заправили более чем 4500 тоннами топлива, состоящего из метана (в качестве горючего) и кислорода (в качестве окислителя).
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