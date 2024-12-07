Губернатор Тульской области Миляев дал старт «Молодежной классике»

После приветственной речи, почетные гости выполнили символическое вбрасывание шайбы. Напомним, что в «Молодежной классике» встречаются тульская «Академия Михайлова» и чемпион МХЛ петербургский «СКА-1946».
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