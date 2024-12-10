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WP озвучила новую стратегию США по Сирии после падения власти Асада

WP озвучила новую стратегию США по Сирии после падения власти Асада

Напомним, вечером 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию.Нынешняя вашингтонская администрация не готова пересмотреть политику невмешательства в ситуацию в Сирии, заявил The Washington Post высокопоставленный чиновник Белого дома.

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