Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Бум цифровой экономики Юго-Восточной Азии - в 2023 году она достигнет $218 млрд

Цифровая экономика Юго-Восточной Азии - от электронной коммерции до онлайн-сми - достигнет 218 млрд долларов в 2023 году, сообщает CNBCСогласно новому отчету Google, Temasek и Bain & Company, общая стоимость транзакций в цифровой экономике указанного региона в этом году увеличится на 11% по сравнению с прошлым годом, несмотря на глобальные макроэкономические трудности.

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