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В зоне СВО ликвидирован 22-летний поляк, воевавший на стороне небратьев

В зоне СВО ликвидирован 22-летний поляк, воевавший на стороне небратьев

На Украине уничтожен поляк, участвовавший в боях на стороне ВСУСогласно информации издания Interia, в середине июля в зоне проведения специальной военной операции был ликвидирован 22-летний польский наёмник Томаш Марчин Сенкала.

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