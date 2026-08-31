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MetaMask возглавил рейтинг по доходам разработчиков за месяц

MetaMask возглавил рейтинг по доходам разработчиков за месяц

За последние 30 дней MetaMask получил $1,415 млн дохода разработчиков, заняв первое место среди представленных криптопроектов.

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