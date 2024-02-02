В Челябинске обсудили лучшие проектные практики. Фото

На площадке штаба общественной поддержки Челябинской области прошла дискуссия о самых успешных практиках региона, в которой приняли участие депутаты областного заксобрания Евгений Илле, Дмитрий Клеутин, Михаил Махов, Евгений Субачев и Денис Сазонтов.
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