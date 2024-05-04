Максим Кабанов: «Ветераны у нас всегда в приоритете»

Начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказал о видах медицинской помощи для основного контингента пациентов — ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и людей пожилого и старческого возраста - Максим Юрьевич, как госпиталь будет встречать День Победы? Как всегда — на боевом посту.