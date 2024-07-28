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Экс-офицер СБУ назвал потери наемников на Украине

Экс-офицер СБУ назвал потери наемников на Украине

За 2,5 года боевых действий через службу в украинских войсках прошло около 15 тысяч иностранных наемников, треть из них погибли, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

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