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Царьград

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Лавров призвал США и Израиль начать диалог до выборов

Лавров призвал США и Израиль начать диалог до выборов

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул важность вовремя привлечь США и Израиль к диалогу по безопасности на Ближнем Востоке перед началом новых выборных циклов в этих странах, указав на необходимость избежать создания взаимных угроз.

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